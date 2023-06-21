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Латвія надає Україні всі свої бойові гелікоптери, - прем'єр
18:17 21.06.2023 |
Латвія незабаром завершить передачу Україні всього свого флоту гелікоптерів. Останні повітряні судна вже готують до відправлення.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції з відновлення України у Лондоні.
Він нагадав, що ще наприкінці 2021 року влада країни ухвалила рішення про передачу Україні переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Їх доставили українцям за день до початку повномасштабного вторгнення Росії.
"З того часу наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% - лише на військові потреби. Отже, всі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре - ми відправляємо в Україну", - наголосив глава уряду.
При цьому Каріньш зазначив, що, окрім усього вищезгаданого, його країна допомагає навчати українських солдатів та постачає безпілотники.
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