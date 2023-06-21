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Іспанія допоможе оснастити українські школи укриттями та підтримає постраждалих від підриву ГЕС
18:13 21.06.2023 |
Глава МЗС Іспанії оголосив про виділення допомоги Україні для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також про мобілізацію 24 тонн гумдопомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС.
Про це, як пише "Європейська правда", міністр Хосе Мануель Альбарес оголосив на Конференції з відновлення України у Лондоні, інформує МЗС Іспанії в Twitter.
"Іспанський уряд пообіцяв виділити понад 250 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію, зокрема і нове зобов'язання в розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік з інкубаторами для новонароджених", - заявив глава іспанського МЗС у відеозверненні, оприлюдненому в офіційному Twitter міністерства.
Окрім того, Альбарес зазначив, що Іспанія мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги для задоволення основних потреб тисяч мирних жителів, які постраждали від російського підриву греблі в Новій Каховці.
Альбарес також заявив, що іспанські підприємства готові поділитися своїм досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізні дороги, щоб відновити Україну.
У рамках лондонської конференції глава МЗС Франції Катрін Колонна оголосила, що Париж виділить Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році, а також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Лондоні, що США виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.
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