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Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці
Мер Києва Віталій Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на нього особисто і столичну владу загалом.
"Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість", - ідеться в заяві Кличка у фейсбуці у середу.
"При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. А знаходяться глави районів у вертикалі центральної влади", - наголосив Кличко.
"То ми говоримо про об'єктивність і відсутність політичних мотивів? Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема - Кличко?! І комусь знову свербить взяти під контроль столицю", - вважає міський голова
"Але ж заручниками ситуації політичної боротьби ви робите киян. Бо руйнуєте і самоврядування в столиці, і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного часу", - заявив Кличко.
"Втім, переконаний, Київ і цю бурю вистоїть", - підсумував він.
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