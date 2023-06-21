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Німеччина надала нову партію військової допомоги Україні
16:00 21.06.2023 |
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, високоточні керовані боєприпаси.
Про це йдеться на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".
До нової партії допомоги увійшли 155-мм високоточні керовані снаряди та тисяча 155-мм артилерійських снарядів, два тягачі MAN HX81 з колісною формулою 8х8 та напівпричепи, 6 автомобілів охорони кордону.
Крім того, анонсована поставка партії невизначеної кількості ракет до ЗРК Patriot.
Минулого тижня на міністерській зустрічі держав НАТО в Брюсселі глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.
Також компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.
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