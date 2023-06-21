Фінансові новини
- |
- 21.06.23
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни ЄС домовилися збільшити фонд для постачання зброї Україні на 3,5 мільярда євро
15:48 21.06.2023 |
Комітет постійних представників країн ЄС схвалив додаткове фінансування на 3,5 мільярда євро для Європейського фонду миру (EPF), за кошти якого зокрема постачається озброєння для України.
Про це повідомляє головування Швеції в Раді ЄС у Twitter.
"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 3,5 мільярда євро (ціни 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати своїх партнерів у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.
Після узгодження виділення для Європейського фонду миру додаткових 3,5 млрд євро постійними представниками це рішення ще має схвалити Рада ЄС.
Як повідомлялося, у травні Угорщина заблокувала виплату чергового траншу військової підтримки Україні в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) ЄС.
Європейський фонд світу створено у березні 2021 року з бюджетом близько 5 млрд євро на період 2021-2027 років. Мета EPF - підвищити здатність ЄС запобігати конфліктам, підтримувати мир та зміцнювати безпеку, а також підвищувати можливості збройних сил партнерів для забезпечення безпеки.
Бюджет фонду вже збільшувався цього року. У березні Рада ЄС оголосила, що ухвалила рішення про збільшення фінансування EPF до 7,98 млрд євро до 2027 року, щоб забезпечити можливість покриття додаткових потреб у фінансах. При цьому не виключалося додаткове збільшення фонду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
ТОП-НОВИНИ
|Британія створює для України механізм страхування воєнних ризиків
|Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу - Бербок
|Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд
|ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина надала нову партію військової допомоги Україні
|Країни ЄС домовилися збільшити фонд для постачання зброї Україні на 3,5 мільярда євро
|Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році - глава МЗС
|Російський олігарх Шелков отримав підозру від СБУ
|Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу - Бербок
|НАТО прийме «багаторічний пакет допомоги» для України на саміті у липні, - Столтенберг
Бізнес
|Honda представила новий кросовер Elevate
|Вчені створили перший у світі зародок людини у лабораторії
|Intel отримає від Німеччини майже $11 млрд субсидій на будівництво великого заводу в Магдебурзі
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову