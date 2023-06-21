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АНАЛІТИКА

Країни ЄС домовилися збільшити фонд для постачання зброї Україні на 3,5 мільярда євро

 

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив додаткове фінансування на 3,5 мільярда євро для Європейського фонду миру (EPF), за кошти якого зокрема постачається озброєння для України.

Про це повідомляє головування Швеції в Раді ЄС у Twitter.

"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 3,5 мільярда євро (ціни 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати своїх партнерів у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.

Після узгодження виділення для Європейського фонду миру додаткових 3,5 млрд євро постійними представниками це рішення ще має схвалити Рада ЄС.

Як повідомлялося, у травні Угорщина заблокувала виплату чергового траншу військової підтримки Україні в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) ЄС.

Європейський фонд світу створено у березні 2021 року з бюджетом близько 5 млрд євро на період 2021-2027 років. Мета EPF - підвищити здатність ЄС запобігати конфліктам, підтримувати мир та зміцнювати безпеку, а також підвищувати можливості збройних сил партнерів для забезпечення безпеки.

Бюджет фонду вже збільшувався цього року. У березні Рада ЄС оголосила, що ухвалила рішення про збільшення фінансування EPF до 7,98 млрд євро до 2027 року, щоб забезпечити можливість покриття додаткових потреб у фінансах. При цьому не виключалося додаткове збільшення фонду.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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