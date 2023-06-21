Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році - глава МЗС

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на Конференції з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила, що Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні, який, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу, а також оголосила про виділення EUR40 млн для екстреної відбудови 2023 року.

"Наше зобов'язання підтримувати відновлення України - це також сигнал, який ми посилаємо Путіну: сигнал про те, що ми підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно, і що він не зможе нас перечекати. Це сигнал, який має переконати Росію в тому, що вона зайшла в глухий кут і має негайно припинити свою агресію. Для досягнення цієї мети Франція готує багаторічний пакет цивільної допомоги Україні, який включатиме гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності", - сказала Колонна під час виступу на конференції.

Міністр пояснила, що він складатиметься переважно з грантів, щоб уникнути збільшення навантаження на публічні фінанси України.

"А поки що я рада повідомити, що моє міністерство надасть Україні додатково EUR40 млн у вигляді допомоги у 2023 році. Ця підтримка використовуватиметься насамперед для екстреної відбудови критично важливої інфраструктури, медичного обладнання та, за потреби, для забезпечення стійкості до надзвичайних ситуацій в очікуванні наступної зими", - сказала Колонна.

