Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російський олігарх Шелков отримав підозру від СБУ

 

Російському олігарху Михайлові Шелкову повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 110-2 КК України), повідомляють Служба безпеки та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, за сприяння найближчого оточення президента РФ Путіна у 2011 році Шелков отримав у власність контрольний пакет акцій найбільшого у світі виробника титану, який входив до складу російської державної військової корпорації.

Для постачання української титанової сировини до країни-агресора Шелков використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

"Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них - виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", - повідомляє СБУ.

Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", яке входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

Після вторгнення Росії в Україну Шелков хотів приховати свою причетність до промислових активів в Україні для уникнення санкцій. Для цього намагався передати формальне управління українським підприємством підконтрольній комерційній структурі на Дніпропетровщині.

На початку цього року ВАКС стягнув на користь держави активи бізнесмена, зокрема 100% ВСМПО Титан Україна, 100% Демуринського гірничо-збагачувального комбінату, 100% Тай-Мінералс та 100% Інвестагро, майно та кошти на банківських рахунках. До цього активи перебували під арештом у межах кримінального провадження та були в управлінні АРМА.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9640
  0,0256
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес