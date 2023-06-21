Російський олігарх Шелков отримав підозру від СБУ

Російському олігарху Михайлові Шелкову повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 110-2 КК України), повідомляють Служба безпеки та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, за сприяння найближчого оточення президента РФ Путіна у 2011 році Шелков отримав у власність контрольний пакет акцій найбільшого у світі виробника титану, який входив до складу російської державної військової корпорації.

Для постачання української титанової сировини до країни-агресора Шелков використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

"Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них - виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", - повідомляє СБУ.

Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", яке входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

Після вторгнення Росії в Україну Шелков хотів приховати свою причетність до промислових активів в Україні для уникнення санкцій. Для цього намагався передати формальне управління українським підприємством підконтрольній комерційній структурі на Дніпропетровщині.

На початку цього року ВАКС стягнув на користь держави активи бізнесмена, зокрема 100% ВСМПО Титан Україна, 100% Демуринського гірничо-збагачувального комбінату, 100% Тай-Мінералс та 100% Інвестагро, майно та кошти на банківських рахунках. До цього активи перебували під арештом у межах кримінального провадження та були в управлінні АРМА.