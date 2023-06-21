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АНАЛІТИКА

НАТО прийме «багаторічний пакет допомоги» для України на саміті у липні, - Столтенберг

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Україні подальшу допомогу в модернізації ЗСУ. Вже на саміті у липні буде ухвалено відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО", - заявив він.

За словами Столтенберга, завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".

Він також згадав про просування українських сил на фронті у цьому контексті.

"Ми бачимо, як Україна знову отримує землю після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії. Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед - тому така важлива підтримка", - констатував він.

Саміт НАТО у липні

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" після саміту. При цьому, за словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу.

Раніше Столтенберг заявляв, що члени НАТО надішлють сильне повідомлення про підтримку та солідарність з Україною, який подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України в НАТО".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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