Європейський Союз має інвестувати в Україну, щоб вона виграла у війні й стала членом ЄС - фон дер Ляєн

Європейський Союз має інвестувати в Україну, щоб вона виграла у війні проти Росії й стала членом Союзу, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу в Лондоні на Конференції з питань відновлення України.

"Уже минув понад рік від початку війни, як українці фактично відновили свої пошкоджені дороги, відбудували 900 вокзалів, 40 мостів... Це і є ознакою того, чому ми їм допомагаємо виграти війну... Україна не лише відновлює те, що було зруйновано. Вони нам показують, як можна переформатувати свою країну", - заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, "це мрія - мати екологічну, більш сучасну Україну, яка буде найкращою спадщиною цієї неймовірно жорстокої війни Росії".

І тому, зазначила президент Єврокомісії, "це наша відповідальність, щоб ця мрія стала реальністю".

"Вони борються не лише за свій суверенітет, а й за наші цінності, свободу і демократію. Ми ніколи не зможемо оцінити масштаб їхньої жертви, але ми можемо бути скоординованими, об'єднаними і рішучими, як ніколи, у тому, що Україна має перемогти й переможе з нашою підтримкою", - сказала вона.

Водночас фон дер Ляєн наголосила, що зобов'язання Європейського Союзу - інвестувати в Україну, яка в майбутньому стане членом ЄС.

"Наше зобов'язання - інвестувати в Україну мрії. Україну, яка стане членом ЄС", - резюмувала вона.