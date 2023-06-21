Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптику та авто на 5 млн гривень

11:59 21.06.2023 |

Політика

 

П'ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України отримали 5 пікапів, 15 тепловізорів та 5 сучасних приборів нічного бачення для оперативного виявлення та знищення ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Техніку загальною вартістю 5 мільйонів гривень передала компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

З приборами нічного бачення водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на пікапах, не включаючи освітлення авто. А тепловізори з розпізнаванням до 2-х км дозволяють виявити ворога для завчасного реагування.

"Ми вчергове передаємо партію автомобілів, мобільні прибор нічного бачення і тепловізори з великою роздільною здатністю. Це німецькі прибори, які було дуже важко знайти, тож ми раді, що ми їх доставили і сьогодні можемо порадувати хлопців, і їм це передати", - коментує керівник проектного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" компанія спрямувала на підтримку української армії вже понад 2 млрд грн. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував понад 5 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9494
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7563  0,04 0,12 37,3563  0,01 0,02
EUR 40,0733  0,06 0,14 40,9241  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес