США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, у тому числі для України

Американська оборонна компанія Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на випуск ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM.

Про це йдеться у пресрелізі Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва.

Очікується, що виробництво буде завершене до 31 січня 2027 року.

Цей контракт передбачає незасекречені іноземні військові постачання до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України і Великої Британії.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності.

Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря - повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

Ракета також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.

Раніше повідомлялося, що Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд. Переоцінка може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.