ЄС про оцінку прогресу України: Не варто переживати

У Європейському Союзі вважають, що виконання Україною двох із сем умов, необхідних для офіційного початку переговорів про ступ до ЄС - ще не привід турбуватися.

Після оприлюднення агентством Reuters попередньої оцінки прогресу України, яку офіційно мають представити цього тижня, DW попросила прокоментувати цю інформацію чиновників ЄС, близьких до теми. Один із них зазначив, що, по-перше, ще є час на покращення оцінки, а по-друге, Україна все одно отримає вищу оцінку, ніж інші дві країни.

"Україні не варто переживати. Її результати все одно кращі, ніж у Молдови та Грузії", - сказав він у вівторок, 20 червня. За словами чиновника, загальний настрій у ЄС - позитивний, і все йде до того, що переговори розпочнуться наприкінці 2023 року.

"Європейська Комісія робить пропозиції та проводить оцінку, але у результаті вирішують все одно країни-члени", - сказав він, нагадавши, що свого часу Єврокомісія виступила проти прийому до ЄС Греції, але країни-члени проголосували "за".

На його думку, єдине, про що варто турбуватися українцям - то це про сусідні держави, які можуть прийняти негативне рішення, оскільки Україна є великим експортером сільськогосподарської продукції, а також про зростання популярності популістських партій у деяких країнах, які можуть змінити настрої у своїх державах та вплинути на результат голосування.

Інший високопосадовець ЄС зауважив, що "усна оцінка - це моментальний знімок", який відображає тільки ситуацію в конкретний момент, але це не та підсумкова оцінка, яка буде представлена Єврокомісією.

Він наголосив, що той факт, що якась країна не виконала всіх критеріїв - не означає, що вона не просунулась у цьому напрямі. Ще є час, і цілком можливо, що ця країна зробить усі необхідні кроки чи більшість з них, додав він. "Не читайте надто багато у цих усних оцінках - це не рекомендація Єврокомісії. Головне послання - це те, що Україна зробила суттєвий прогрес, попри війну", - сказав він.

Остаточна оцінка виконання Україною необхідних критеріїв очікується у жовтні.