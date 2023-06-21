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Президент Болгарії вважає помилкою допомогу Україні артилерійськими снарядами
23:45 20.06.2023 |
Болгарський президент Румен Радєв у вівторок виступив проти приєднання його країни до ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України артилерійськими снарядами для війни з Росією.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.
Після відкриття триденного форуму "Зелений тиждень-2023", присвяченого зеленому переходу в країнах Центральної та Східної Європи, Радєв заявив журналістам, що участь Болгарії в ініціативі ЄС щодо снарядів для України є хибною.
"Представляючи Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію - стало зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи "мільйон снарядів для України". Якщо уряд ухвалить таке рішення, я думаю, що це буде помилкою", - сказав він.
Болгарський президент заявив, що війна в Україні перебуває в ескалації, "несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи".
"Я стверджував і в Болгарії, і в Брюсселі, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю на війну в Україні. Це не спосіб закінчити цей конфлікт", - додав Радєв.
Питання відправлення снарядів в Україну викликало заочну суперечку між Радевим і прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, який вважає, що Болгарія повинна поважати свої зобов'язання.
Раніше цього місяця міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що країна хоче посилити свою підтримку зусиль ЄС з постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження її боротьби з російськими силами.
Попри тривалу політичну нестабільність, Болгарія - один із найбільших виробників зброї радянського зразка в ЄС - могла таємно надати Україні до третини всіх боєприпасів, яких та потребувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.
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