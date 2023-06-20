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АНАЛІТИКА

США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

 

Сполучені Штати Америки завтра, 21 червня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить Reuters.

У середу і четвер у Лондоні пройде конференція з відновлення України, на якій понад 1000 іноземних офіційних осіб з більш ніж 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори обговорять, як допомогти країні відновитися.

"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього", - заявив Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що США продовжать виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового потужного пакета допомоги, про який він зможе оголосити завтра.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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