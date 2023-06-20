Зеленський призначив Андрія Мельника послом України в Бразилії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії.

Відповідний документ №341/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Андрій Мельник обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України з 2022 по 2023 рік, до того був послом України в Німеччині (з 2014 по 2022 рік).