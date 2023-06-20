У Держдепі розповіли, як може відбутися передача Україні F-16

На потенційну передачу винищувачів F-16 в Україну - чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників - підуть місяці.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Military Times.

За його словами, хоча США наразі не оголосили про намір передати винищувачі Україні, вони підтримують такі плани з боку союзників.

Браун наголосив, що процес передачі Україні сучасних літаків має бути "цілісним" і включати навчання як пілотів, так і техніків.

Одним із перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як дозвіл на передачу літаків з'явиться.

Потім необхідно буде визначити, яким чином відбуватиметься передача винищувачів Україні.

Браун розповів, що Державний департамент уже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх країн.

Він не назвав терміни, коли будуть готові ці документи, але сказав, що "це зараз проходить набагато швидше".

Нагадаємо, що Данія та Нідерланди очолюють "коаліцію винищувачів", яка обговорює навчання українських пілотів на західних бойових літаках та потенційні поставки винищувачів.

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16 за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Рютте заявляв, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але "серйозно розглядає" такий варіант.