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АНАЛІТИКА

Україна отримає від союзників західні винищувачі не раніше Нового року, - Резніков

 

Україна зможе отримати та взяти на озброєння західні бойові літаки від союзників не раніше Нового року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Настоящее время" розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", - розповів глава Міноборони.

За його словами, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".

Винищувачі для України

Нагадаємо, останній місяць союзники України почали активно обговорювати питання щодо навчання наших пілотів на західних винищувачах. Це було пов'язане з тим, що таку ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Тренування пілотів активно обговорювалися і на останній зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій Нідерланди та Данія погодилися бути лідерами у питанні навчання на F-16.

Підготовка передбачає і передачу нашим військовим винищувачам у майбутньому. Союзники зазначають, що обговорюватимуть поставки після узгодження всіх питань щодо навчання пілотів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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