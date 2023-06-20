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АНАЛІТИКА

Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України

Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України

 

Президент Чорногорії Яков Мілатович на зустрічі з українським послом 19 червня пообіцяв продовжити підтримку України, яку його держава надавала дотепер.

Про це Мілатович повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Мілатович у розмові з послом України Олегом Герасименком нагадав, що Чорногорія відчинила свої двері для українських біженців, надаючи їм притулок, медичне обслуговування, доступ до ринку праці. "Чорногорія й надалі підтримуватиме Україну, як це відбувалося досі", - запевнив чорногорський президент.

Мілатович підкреслив, що отримав запрошення відвідати Україну з "бажанням якнайшвидшого завершення війни в цій країні"

Нагадаємо, Мілатович, який представляє рух "Європа зараз", 20 травня склав присягу й офіційно заступив на посаду президента.

Нещодавно на парламентських виборах у країні перемогу здобув рух "Європа зараз", засновником якого є чорногорський лідер.
 

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