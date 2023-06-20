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Переговори про вступ у ЄС: Україна виконала 2 з 7 умов - ЗМІ
22:02 19.06.2023 |
Офіційний звіт, який Європейський Союз має оприлюднити цього тижня, засвідчить: Україна виконала лише дві з семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС, висунутих торік. Про це в понеділок, 19 червня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох анонімних високопосадовців, знайомих зі змістом документа.
Попри те, що офіційний Київ виконав меншість побажань Брюсселя - лише ті, що стосувались судової та медійної реформ - співрозмовники агенції стверджують, що акцент у звіті робиться на позитивних моментах, а виконавча влада ЄС має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну.
"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу. Наприклад, були гучні антикорупційні справи", - зазначив один із них.
Склянка напівповна
Третє джерело Reuters, також європейський чиновник, знайомий з рекомендаціями ЄС Україні щодо верховенства права, додав: "Що стосується реформ, то склянка наполовину повна. Ми би ніколи не дозволили собі негативного тону щодо України у такий момент. Судова реформа має певний прогрес, хоча ще є ключові умови, які потрібно виконати".
Звіт, який називають проміжним перед офіційною оцінкою в жовтні, мають передати в середу представникам країн-членів ЄС та обговорити на зустрічі міністрів у справах Європи в Стокгольмі в четвер. 27 країн-членів мають остаточне слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли.
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