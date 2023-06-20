Єврокомісія дасть першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС 22 червня

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в столиці Швеції, яка головує в ЄС, Стокгольмі.

Як повідомила в понеділок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро (Ana Pisonero), оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Комісар Варгеї представить раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який комісія планує опублікувати восени", - сказала вона.

Відповідно до порядку денного засідання, усну оцінку також дадуть Молдові та Грузії.

Як відомо, після того як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, 28 лютого керівництво країни подало заявку на вступ до ЄС і вже 23 червня того самого року лідери ЄС ухвалили рішення надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Водночас це рішення супроводжується сімома реформами, які Київ має виконати, щоб розпочати переговори про вступ. Про прогрес у виконанні цих реформ раді доповість Європейська комісія. Крім України, статус кандидата отримала Молдова. Грузія статус кандидата отримає тільки в разі виконання визначених радою реформ.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що процедура для України як країни-кандидата в члени ЄС відома, і до рішення про початок перемовин щодо вступу будуть дві доповіді Європейської комісії - проміжна та основна. "Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, в якій не тільки Україна, а й інші потенційні кандидати. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.

У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що поставить питання про початок переговорів з Україною щодо вступу на порядок денний засідання Європейської ради до кінця року з подальшим ухваленням державами-членами рішення.