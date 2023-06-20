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На саміті у Вільнюсі не буде формального запрошення України в НАТО - Столтенберг
15:27 19.06.2023 |
На липневому саміті НАТО у Вільнюсі не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.
Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції у Берліні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.
"На саміті у Вільнюсі і під час підготовки до саміту ми не обговорюватимемо питання про надання офіційного запрошення (Україні. - Ред.)", - сказав він.
Столтенберг також застеріг від заморозки конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією", - сказав він.
Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".
Крім того, від саміту Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.
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