Фінансові новини
- |
- 19.06.23
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ блокує гуманітарний доступ ООН у райони повені
09:58 19.06.2023 |
Уряд РФ відхилив звернення ООН із проханням надати представникам гуманітарної місії організації доступ на окуповані ЗС РФ території Херсонської області, які постраждали від повені після руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це в ніч на понеділок, 19 червня, заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун.
"ООН тісно взаємодіє з урядами України та Росії з питання якнайшвидшої доставки гуманітарної допомоги всім постраждалим від катастрофічного руйнування греблі Каховської ГЕС", - наголосила Деніс Браун, яку цитує сайт ООН. Зазначаючи, що її організація й надалі взаємодіятиме з Росією, намагаючись отримати доступ до підконтрольних Москві територій Херсонщини, Браун додала: "Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до її зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують".
Жертви повені на Херсонщині
Раніше, 18 червня, так званий "голова уряду" анексованої РФ частини Херсонської області Андрій Алексєєнко заявив, що кількість загиблих унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС зросла до 35 осіб.
Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про 17 загиблих, 13 із яких потонули, а 4 дістали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. За даними Клименка, у списку зниклих безвісти залишається 31 особа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Англійська мова отримає спецстатус в Україні
|У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|РФ блокує гуманітарний доступ ООН у райони повені
|Абрамович відмовляється підписати угоду про виділення Україні 2,3 мільярда фунтів з продажу «Челсі» – Daily Mail
|Порошенко купив для ЗСУ півтисячі тепловізорів
|Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News
|Британія додатково виділяє 60 мільйонів фунтів у фонд НАТО для підтримки України
|ЄС прискорить постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу, - єврокомісар
Бізнес
|Volvo представила найменший електромобіль бренду EX30
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT