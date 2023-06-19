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АНАЛІТИКА

РФ блокує гуманітарний доступ ООН у райони повені

 

Уряд РФ відхилив звернення ООН із проханням надати представникам гуманітарної місії організації доступ на окуповані ЗС РФ території Херсонської області, які постраждали від повені після руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це в ніч на понеділок, 19 червня, заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун.

"ООН тісно взаємодіє з урядами України та Росії з питання якнайшвидшої доставки гуманітарної допомоги всім постраждалим від катастрофічного руйнування греблі Каховської ГЕС", - наголосила Деніс Браун, яку цитує сайт ООН. Зазначаючи, що її організація й надалі взаємодіятиме з Росією, намагаючись отримати доступ до підконтрольних Москві територій Херсонщини, Браун додала: "Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до її зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують".

Жертви повені на Херсонщині

Раніше, 18 червня, так званий "голова уряду" анексованої РФ частини Херсонської області Андрій Алексєєнко заявив, що кількість загиблих унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС зросла до 35 осіб.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про 17 загиблих, 13 із яких потонули, а 4 дістали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. За даними Клименка, у списку зниклих безвісти залишається 31 особа.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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