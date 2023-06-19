Фінансові новини
- |
- 19.06.23
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Абрамович відмовляється підписати угоду про виділення Україні 2,3 мільярда фунтів з продажу «Челсі» – Daily Mail
09:41 19.06.2023 |
Російський олігарх Роман Абрамович, який знаходиться під санкціями, не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів, оскільки хоче, щоб частина коштів дісталась росіянам, які теж постраждали від війни.
Про це пише Daily Mail.
Зазначається, що Абрамович хоче, щоб частина коштів, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", пішла на допомогу "росіянам, які постраждали від війни".
Видання додає, що ні уряд Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти РФ.
Джерела Daily Mail в уряді підтвердили, що це так. За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, наразі немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця.
"Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так", - сказав Клеверлі.
Додається, що представники фонду ще минулого літа сподівались переказати кошти. Тепер вони очікують надходження коштів до України до настання зими.
Нагадаємо:
Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.
Угода з продажу англійського ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі була закрита у січні цього року. Із 2003 року клубом володів російський бізнесмен Роман Абрамович.
Із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Англійська мова отримає спецстатус в Україні
|У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|РФ блокує гуманітарний доступ ООН у райони повені
|Абрамович відмовляється підписати угоду про виділення Україні 2,3 мільярда фунтів з продажу «Челсі» – Daily Mail
|Порошенко купив для ЗСУ півтисячі тепловізорів
|Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News
|Британія додатково виділяє 60 мільйонів фунтів у фонд НАТО для підтримки України
|ЄС прискорить постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу, - єврокомісар
Бізнес
|Volvo представила найменший електромобіль бренду EX30
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT