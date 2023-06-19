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АНАЛІТИКА

Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News

Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News

 

Україна в рамках міжнародної військової допомоги отримає, зокрема, і португальські БПЛА Tekever AR3.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на Defense News.

Видання публікує таку інформацію з посиланням на представників виробника цих безпілотників.

Кілька днів тому британське міністерство оборони опублікувало у своїх соцмережах відео, на якому показало військове обладнання, яке надає Києву Міжнародний фонд для України (IFU).

Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News

 

Постачання у рамках цього фонду фінансують Велика Британія, Данія, Ісландія, Норвегія, Литва та Швеція.

Видання пише, що, судячи з опублікованого відео, Україна отримає великі квадрокоптери Malloy T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics, безпілотник літакового типу з можливістю вертикального зльоту та приземлення DeltaQuad Pro VTOL виробництва нідерландської фірми DeltaQuad та БПЛА Astero ISR данського виробництва.

Однак у матеріалі наголошують, що в міноборони Великої Британії відмовилися називати конкретні назви безпілотників з відео, яке було опубліковане в соцмережах.

Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News

 

За даними Defense News, перші постачання військового обладнання через фонд IFU надійдуть до України вже у липні цього року.

На опублікованому відео були зображені й інші БПЛА. За даними видання, це португальський багатоцільовий безпілотний літальний апарат Tekever AR3, розроблений компанією Tekever.

На відео показано два варіанти БПЛА Tekever AR3 - з вертикальним зльотом і посадкою, а також варіант безпілотника, який запускають за допомогою катапульти.

"Так, наша система Tekever AR3 показана на відео, підготовленому міністерством оборони Великої Британії", - сказав представник португальської компанії.

У свою чергу генеральний директор та засновник Tekever Рікардо Мендес додав, що компанія "дуже пишається підтримкою України і вдячна Великій Британії та фонду IFU за те, що дозволили зробити свій внесок в одну з найважливіших справ у нашому житті".

Невеликий безпілотник Tekever AR3 призначений для забезпечення повітряного спостереження як за суходолом, так і над морем. Залежно від варіанту такі БПЛА мають тривалість польоту від 8 до 16 годин.

Літальний апарат з розмахом крил 3,5 м, довжиною 1,9 м і вагою 25 кг здатний нести до чотирьох кілограмів корисного навантаження у вигляді різного спеціального обладнання. Tekever AR3 може літати зі швидкістю 75-90 км/год. Безпілотник можна запускати з катапульти, його також обладнали системою вертикального зльоту.
 

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