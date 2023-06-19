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АНАЛІТИКА

Британія додатково виділяє 60 мільйонів фунтів у фонд НАТО для підтримки України

 

Велика Британія направить додаткові 60 млн фунтів ($77 млн) до натівського фонду підтримки України.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про додаткові 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії для Комплексного пакету допомоги НАТО (CAP), завдяки чому загальний внесок Великої Британії з лютого минулого року перевищить 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Комплексний пакет допомоги НАТО для України діє з 2016 року.

"Виділена допомога використовуватиметься для забезпечення безпечного зв'язку; постачання сухпайків, палива, медикаментів, броні, зимового одягу та спорядження для протидії мінним та хімічним та біологічним загрозам", - йдеться у повідомленні.

"Цей новий внесок до фонду НАТО для України є частиною нашого постійного зобов'язання щодо забезпечення України необхідним обладнанням та навчанням", - сказав Воллес.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії анонсував пакет військової допомоги для України на суму 92 млн фунтів (майже $116 мільйонів) для підвищення ефективності ППО.
Ключові теги: Британія
 

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