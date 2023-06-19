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АНАЛІТИКА

Столтенберг наголосив на неприйнятності псевдомиру в Україні

 

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг попередив про небезпеку псевдомиру в Україні. "Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир міг бути міцним, він має бути справедливим", - заявив Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag 18 червня.

Він наголосив, що мирне врегулювання не може бути досягнуто шляхом заморожування конфлікту і згоди піти на домовленості, які нав'язує Росія. Тільки Україна може визначити умови, які є для неї прийнятними, підкреслив генсек НАТО. За його словами, успіхи ЗСУ на фронті зміцнять переговорні позиції Києва.

"Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі будуть у неї карти за столом перемовин для досягнення справедливого і міцного миру", - пояснив він.

Тим самим Столтенберг відреагував на заклики африканської миротворчої місії почати переговори щодо припинення військових дій до виведення військ РФ з України.

Перспективи членства України в НАТО

Окрім того, Столтенберг прокоментував перспективи вступу України до НАТО. За його словами, майбутнє України пов'язане з Альянсом, але наразі найважливіше, щоб вона самоствердилася як суверенна і незалежна держава, інакше не буде можливості дискутувати про членство.

"Ми повинні гарантувати існування надійних домовленостей про безпеку України після закінчення цієї війни, щоб Росія не могла переозброїтися і знову атакувати, і щоб цикл російської агресії був перерваний", - заявив він.

Єнс Столтенберг також повідомив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі планується ухвалити довгостроковий пакет допомоги, покликаний наблизити Україну до стандартів Альянсу. Крім того, необхідно зробити більш інтенсивними політичні зв'язки з Києвом, закликав він. За його словами, це теж наблизить Україну до НАТО.

19-20 червня генеральний секретар НАТО відвідає Берлін.

Африканський "мирний план"

Під час візиту до України, 16 червня, президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса розповів про 10 пунктів "мирного плану" - бачення країн Африканського Союзу шляху до припинення війни, розв'язаної Росією проти України.

Вони виглядають так: якнайшвидший мир через перемовини; деескалація по обидва боки; суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН; необхідність гарантій безпеки для обох країн; забезпечення Україною і РФ руху зернових і добрив; гуманітарна підтримка жертв війни; обмін полоненими, повернення дітей; післявоєнна відбудова і допомога постраждалим через війну; краща взаємодія з країнами Африки.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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