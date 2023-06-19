Фінансові новини
- |
- 19.06.23
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Столтенберг наголосив на неприйнятності псевдомиру в Україні
08:29 19.06.2023 |
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг попередив про небезпеку псевдомиру в Україні. "Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир міг бути міцним, він має бути справедливим", - заявив Столтенберг в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag 18 червня.
Він наголосив, що мирне врегулювання не може бути досягнуто шляхом заморожування конфлікту і згоди піти на домовленості, які нав'язує Росія. Тільки Україна може визначити умови, які є для неї прийнятними, підкреслив генсек НАТО. За його словами, успіхи ЗСУ на фронті зміцнять переговорні позиції Києва.
"Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі будуть у неї карти за столом перемовин для досягнення справедливого і міцного миру", - пояснив він.
Тим самим Столтенберг відреагував на заклики африканської миротворчої місії почати переговори щодо припинення військових дій до виведення військ РФ з України.
Перспективи членства України в НАТО
Окрім того, Столтенберг прокоментував перспективи вступу України до НАТО. За його словами, майбутнє України пов'язане з Альянсом, але наразі найважливіше, щоб вона самоствердилася як суверенна і незалежна держава, інакше не буде можливості дискутувати про членство.
"Ми повинні гарантувати існування надійних домовленостей про безпеку України після закінчення цієї війни, щоб Росія не могла переозброїтися і знову атакувати, і щоб цикл російської агресії був перерваний", - заявив він.
Єнс Столтенберг також повідомив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі планується ухвалити довгостроковий пакет допомоги, покликаний наблизити Україну до стандартів Альянсу. Крім того, необхідно зробити більш інтенсивними політичні зв'язки з Києвом, закликав він. За його словами, це теж наблизить Україну до НАТО.
19-20 червня генеральний секретар НАТО відвідає Берлін.
Африканський "мирний план"
Під час візиту до України, 16 червня, президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса розповів про 10 пунктів "мирного плану" - бачення країн Африканського Союзу шляху до припинення війни, розв'язаної Росією проти України.
Вони виглядають так: якнайшвидший мир через перемовини; деескалація по обидва боки; суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН; необхідність гарантій безпеки для обох країн; забезпечення Україною і РФ руху зернових і добрив; гуманітарна підтримка жертв війни; обмін полоненими, повернення дітей; післявоєнна відбудова і допомога постраждалим через війну; краща взаємодія з країнами Африки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Англійська мова отримає спецстатус в Україні
|У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|РФ блокує гуманітарний доступ ООН у райони повені
|Абрамович відмовляється підписати угоду про виділення Україні 2,3 мільярда фунтів з продажу «Челсі» – Daily Mail
|Порошенко купив для ЗСУ півтисячі тепловізорів
|Україна отримає португальські БПЛА Tekever AR3 – Defense News
|Британія додатково виділяє 60 мільйонів фунтів у фонд НАТО для підтримки України
|ЄС прискорить постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу, - єврокомісар
Бізнес
|Volvo представила найменший електромобіль бренду EX30
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT