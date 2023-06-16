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Україна домовилася з Чехією та Словаччиною про можливість закуповувати та обслуговувати БМП

Україна домовилася з Чехією та Словаччиною про можливість закуповувати та обслуговувати БМП

 

Україна підписала з Чехією та Словаччиною декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, декларацію він підписав з міністром оборони Чехії Яною Черноховою і міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.

Це сталося під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), що відбувалася вчора.

У чому саме полягатиме суть декларації про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП Резніков не повідомив.

"Подробиці будуть пізніше. Однак це важливий крок у співпраці між нашими країнами", - пояснив міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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