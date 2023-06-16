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АНАЛІТИКА

Бельгія затвердила 15-й пакет військової допомоги для України - з БТР

 

Рада міністрів Бельгії у п'ятницю затвердила п'ятнадцятий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє RTBF, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде.

Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан.

Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.

"Підтримка України - це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого - якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку", - зазначила Людівін Денонде.

Кількість БТР не уточнюють.
Ключові теги: Бельгія
 

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