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Бельгія затвердила 15-й пакет військової допомоги для України - з БТР
20:04 16.06.2023 |
Рада міністрів Бельгії у п'ятницю затвердила п'ятнадцятий пакет військової допомоги для України.
Як повідомляє RTBF, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде.
Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан.
Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.
"Підтримка України - це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого - якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку", - зазначила Людівін Денонде.
Кількість БТР не уточнюють.
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