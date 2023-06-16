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АНАЛІТИКА

Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen

 

Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це йдеться в заяві Міноборони Швеції, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Збройним силам Швеції "буде доручено провести ознайомче навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39".

"Передумовами є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що ще у травні міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони, але про надання цих літаків не йдеться.

Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.

Але на останньому "Рамштайні" Резніков заявив, що Київ зосереджений насамперед на отриманні винищувачів F-16.

Крім того, у межах нового пакета військової допомоги уряд Швеції дав згоду на участь до 60 військовослужбовців Збройних сил у створенні центрів логістики та обслуговування військової техніки поблизу України, наприклад у Польщі.
 

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