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АНАЛІТИКА

Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа в США - ЗМІ

 

Австрійський суд у п'ятницю, 16 червня, виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє АРnews.

"Австрійський суд заявив у п'ятницю, що виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд", - йдеться в повідомленні.

Проти Фірташа висунуто звинувачення в США. Зокрема, він підозрюється у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах.

Своєю чергою Фірташ заперечує будь-які правопорушення.

Нагадуємо:

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Австрія, США
 

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