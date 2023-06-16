Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа в США - ЗМІ
16:00 16.06.2023 |
Австрійський суд у п'ятницю, 16 червня, виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.
Про це повідомляє АРnews.
"Австрійський суд заявив у п'ятницю, що виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд", - йдеться в повідомленні.
Проти Фірташа висунуто звинувачення в США. Зокрема, він підозрюється у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах.
Своєю чергою Фірташ заперечує будь-які правопорушення.
Нагадуємо:
Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї, – МВС
|У НАТО готові полегшити вступ України до Альянсу - Німеччина
|Чотири втрачені роки. Кого покарає Зеленський за поганий закон про олігархів
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Олігарх Коломойський продав власнику групи VS Energy Воєводіну 50% Криворізького залізорудного комбінату
|Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа в США - ЗМІ
|Естонія використає російські активи для відбудови України
|Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України
|ЄС: сподіваємось, ЄС: сподіваємось, «вітання» від Путіна дасть африканським лідерам розуміння намірів агресоравітання" від Путіна дасть африканським лідерам розуміння намірів агресора
|Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
Бізнес
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac