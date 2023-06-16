Швеція створить центри обслуговування військової техніки поблизу України

Уряд Швеції дав згоду на участь до 60 військовослужбовців Збройних сил у створенні центрів логістики та обслуговування військової техніки поблизу України, наприклад у Польщі.

Таким є новий пакет допомоги Україні від Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У центрах ремонтуватиметься та обслуговуватиметься військова техніка, яку Швеція передала Україні. Серед іншого, Швеція передала 50 бойових машин CV-90, танки Leopard, артилерійські установки типу Archer та Robot 70.

"Звичайно, важливо, щоб оборонне обладнання, яке ми надсилаємо, також могло бути використане і досягти оперативного ефекту", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Діяльність центрів має розпочатися на початку осені, і на практиці, за оцінками, в ній візьмуть участь близько 30 шведів, а також планується, що шведи також тренуватимуть український персонал.

Також знадобиться більше запчастин зі Швеції, але очікується, що вони надійдуть у рамках наступного пакета підтримки.