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ЄС: сподіваємось, ЄС: сподіваємось, «вітання» від Путіна дасть африканським лідерам розуміння намірів агресоравітання" від Путіна дасть африканським лідерам розуміння намірів агресора
15:48 16.06.2023 |
В ЄС звернули увагу на те, що візит африканських лідерів до Києва супроводжувався черговою ракетною атакою РФ.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано під час брифінгу у Брюсселі.
"Африканські лідери зараз у Києві і їх привітали дуже особливим чином - новою ракетною атакою Путіна. Тому, я сподіваюся, це допоможе їм зрозуміти, хто є агресором, як агресор поводиться і які його справжні наміри", - зазначив Стано.
За його словами, ЄС вітає будь-які значущі і серйозні зусилля для досягнення миру, бо ніхто не хоче миру більше ніж українці і європейці.
Але для цього, наголосив Стано, треба говорити з жертвою агресії, тому це добра ідея, що африканські лідери у Києві через рік і чотири місяці після повномасштабного вторгнення.
"Мир може настати негайно. Коли Путін припинить тероризувати український народ і виведе свої війська вбивць та мародерів з української території", - заявив представник Європейської комісії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чергову ракетну атаку на Україну, яку Росія здійснила у день візиту в Київ президента ПАР Сиріла Рамафоси.
"Путін "зміцнює довіру", здійснюючи найбільшу ракетну атаку на Київ за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці", - наголосив він.
Нагадаємо, зранку 16 червня до Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. За кілька годин в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: Повітряні сили зафіксували пуски ракет "Калібр" з Чорного моря, а також балістичних ракет.
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