Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 13:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
12:55 16.06.2023 |
Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.
Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.
Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.
Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем'єр Нідерландів.
Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чотири втрачені роки. Кого покарає Зеленський за поганий закон про олігархів
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot
|У НАТО готові полегшити вступ України до Альянсу - Німеччина
|Українські фахівці розробили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії «Сич»
|Естонія разом з Ісландією передадуть Україні польовий шпиталь, а ще один надійде від Іспанії
|Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування
|Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО після завершення війни – ЗМІ
Бізнес
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності