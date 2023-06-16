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АНАЛІТИКА

Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot

 

Німеччина "негайно" надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Це "дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни", сказав Пісторіус.

Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань.

Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем'єр Нідерландів.

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.
 

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