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АНАЛІТИКА

Українські фахівці розробили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії «Сич»

12:07 16.06.2023 |

Політика

Українські фахівці розробили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії «Сич»

 

Безпілотник вперше представив благодійний фонд «Повернись живим».

Виробником заявлено, що «Сич» здатен долати відстань до 200 кілометрів, забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку.

Це означає, що цей безпілотник може здійснювати розвідку у глибокий тил окупованих територій, а подекуди навіть на територію прикордонних областей Росії.

Українські фахівці розробили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії «Сич»

 

«Він вже виконує бойові задачі на фронті у складі одного з підрозділів технічної розвідки», - зазначили у фонді.

Благодійники розповіли, що один комплекс «Сич» коштує 2 мільйони гривень.

«"Cич" насправді є одним з кращих безпілотників у своїй ніші», - додали у фонді.
За матеріалами: Мілітарний
 

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