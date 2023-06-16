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Українські фахівці розробили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії «Сич»
12:07 16.06.2023 |
Безпілотник вперше представив благодійний фонд «Повернись живим».
Виробником заявлено, що «Сич» здатен долати відстань до 200 кілометрів, забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку.
Це означає, що цей безпілотник може здійснювати розвідку у глибокий тил окупованих територій, а подекуди навіть на територію прикордонних областей Росії.
«Він вже виконує бойові задачі на фронті у складі одного з підрозділів технічної розвідки», - зазначили у фонді.
Благодійники розповіли, що один комплекс «Сич» коштує 2 мільйони гривень.
«"Cич" насправді є одним з кращих безпілотників у своїй ніші», - додали у фонді.
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