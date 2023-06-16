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Естонія разом з Ісландією передадуть Україні польовий шпиталь, а ще один надійде від Іспанії
11:38 16.06.2023 |
Естонія разом з Ісландією передадуть Україні військово-польовий госпіталь.
Як пише Мілітарний, він буде вже четвертим наданим Україні за участю естонської сторони.
Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у своїх соцмережах.
Також за результатами засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося 15 червня, стало відомо, що Україна отримає один польовий госпіталь Role II plus від Іспанії.
Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ пройдуть навчання з експлуатації госпіталю в Іспанії.
Про це повідомили в міністерстві оборони Іспанії.
На базі такого госпіталю можна проводити невідкладні операції й основні стабілізаційні заходи та надавати лабораторні та фармацевтичні послуги. Він розміщується в 12 контейнерах.
Крім того голова міноборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що два десятки бронетранспортерів M113 для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня.
Ця партія бронетехніки додасться до вже поставлених в Україну 40 гусеничних БТР.
Також Роблес заявила, що 4 танки Leopard 2A4, які були відремонтовані, також будуть передані українським військовим.
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