Естонія разом з Ісландією передадуть Україні польовий шпиталь, а ще один надійде від Іспанії

Естонія разом з Ісландією передадуть Україні військово-польовий госпіталь.

Як пише Мілітарний, він буде вже четвертим наданим Україні за участю естонської сторони.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у своїх соцмережах.

Також за результатами засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося 15 червня, стало відомо, що Україна отримає один польовий госпіталь Role II plus від Іспанії.





Перед тим, як його доставлять в Україну, військові ЗСУ пройдуть навчання з експлуатації госпіталю в Іспанії.

Про це повідомили в міністерстві оборони Іспанії.

На базі такого госпіталю можна проводити невідкладні операції й основні стабілізаційні заходи та надавати лабораторні та фармацевтичні послуги. Він розміщується в 12 контейнерах.

Крім того голова міноборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що два десятки бронетранспортерів M113 для Збройних сил України прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня.

Ця партія бронетехніки додасться до вже поставлених в Україну 40 гусеничних БТР.

Також Роблес заявила, що 4 танки Leopard 2A4, які були відремонтовані, також будуть передані українським військовим.