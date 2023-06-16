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АНАЛІТИКА

Німеччина відправила в Україну два танки для розмінування Wisent 1

 

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1 із чотирьох запланованих.

Це випливає з переліку на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Окрім Wisent 1, за останній тиждень Німеччина відправила в Україну два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.

Попередні два танки Wisent 1 Україна отримала ще в березні.


Ця техніка є модифікацією танка Leopard і призначена для розмінування територій, що особливо важливо в умовах контрнаступу на замінованій території.

Минулого тижня повідомлялось, що Німеччина передала Україні вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206, дві тисячі боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, 14 розвідувальних безпілотників Vector, 14 захищених автомобілів для охорони кордону і три системи виявлення безпілотників.

Раніше стало відомо, що Федеральне міністерство оборони Німеччини доручило збройовому концерну Rheinmetall підготувати до транспортування понад 20 бойових машин піхоти Marder.
 

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