У Конгресі США представили законопроєкт про передачу конфіскованих активів РФ Україні

Двопартійна група членів Конгресу США представила проєкт закону «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» (REPO), який передбачає виділення додаткової допомоги Україні за рахунок конфіскованих російських активів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в четвер на сайті Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США, передає Укрінформ.

«Через понад рік від початку повномасштабної війни РФ проти України по всьому світу залишаються замороженими російські державні активи на суму понад $300 мільярдів. З огляду на жорстокість Росії та її воєнні злочини проти українського народу, буде правильно, щоб кошти уряду РФ у Сполучених Штатах були конфісковані та перепрофільовані на те, аби допомогти Україні відновитися», - наголосив у цьому зв'язку один з авторів законопроєкту сенатор-республіканець Джим Ріш.

Його колега від Демократичної партії, який також виступив автором документа, сенатор Шелдон Вайтхаус, зі свого боку підкреслив, що на відновлення України підуть сотні мільярдів доларів.

«Двопартійний законопроєкт REPO гарантує, що Сполучені Штати - як опора трансатлантичного альянсу - можуть взяти на себе провідну роль у досягненні цієї мети», - наголосив законодавець.

Проєкт закону передбачає надання президенту США повноважень конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, та передати їх на відбудову України. Він також забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями. Крім того, документ доручає президенту співпрацювати із союзниками й партнерами для створення міжнародного компенсаційного механізму з метою передачі Україні конфіскованих активів РФ.

Законопроєкт також забезпечує Держдепартамент США додатковими ресурсами для роботи з партнерами за кордоном для конфіскації додаткових суверенних активів РФ в інших країнах.

«Проєкт закону гарантує, що Путін, а не платники податків у США, сплачуватиме рахунки за шкоду, завдану неспровокованим вторгненням Росії в Україну», - підкреслюється в документі.

Законопроєкт представили у четвер у Сенаті США Джим Ріш і Шелдон Вайтхаус, у Палаті представників - конгресмени Майкл Маккол, Марсі Каптур, Джо Вілсон, Стів Коен, Томас Кін, Майк Квігліі Браян Фіцпатрік.