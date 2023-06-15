Фінансові новини
- |
- 15.06.23
- |
- 23:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія навчатиме українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі
23:09 15.06.2023 |
Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у четвер запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на своїй території.
Про це Поульсен сказав в інтерв'ю каналу TV2 на полях міністерської зустрічі країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".
За словами очільника Міноборони Данії, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Пвденній Ютландії - там розташовані данські винищувачі цього класу.
Він додав, що сподівається на підтримку інших країн, аби Данія і Нідерланди змогли представити більш конкретний план на саміті НАТО у липні у Вільнюсі. Очікується, що навчання українських пілотів розпочнеться одразу після літніх канікул.
План не означає, що Данія вже вирішила передати Україні свої винищувачі F-16.
"Ми ще дуже далекі від того, щоб ці літаки потенційно стали бойовими в українських Повітряних силах. За моїми оцінками, підготовка займе щонайменше шість місяців", - сказав Поульсен, додавши, що до питання передання винищувачів повернуться вже після навчання.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов'язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Конгресі США представили законопроєкт про передачу конфіскованих активів РФ Україні
|Данія навчатиме українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі
|Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Болгарія хоче допомогти Україні артилерійськими снарядами в межах плану ЄС
|Резніков розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16
|Чотири втрачені роки. Кого покарає Зеленський за поганий закон про олігархів
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів