Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу, повідомляє Nova з посиланням на прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час відкритої частини засідання уряду", - пише видання в четвер.

Як повідомляється, статс-секретар міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визначає Голодомор як насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.