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Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
22:46 15.06.2023 |
Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу, повідомляє Nova з посиланням на прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.
"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час відкритої частини засідання уряду", - пише видання в четвер.
Як повідомляється, статс-секретар міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визначає Голодомор як насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.
Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.
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