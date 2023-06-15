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АНАЛІТИКА

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

 

Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу, повідомляє Nova з посиланням на прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час відкритої частини засідання уряду", - пише видання в четвер.

Як повідомляється, статс-секретар міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визначає Голодомор як насильницький голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.
Ключові теги: Хорватія
 

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