Фінансові новини
- |
- 15.06.23
- |
- 23:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Резніков розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16
22:31 15.06.2023 |
До липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.
Про це глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив у четвер під час спілкування з українськими журналістами після зустрічі у форматі "Рамштайн" та засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.
Підсумовуючи переговори, що пройшли у штаб-квартирі НАТО, Резніков констатував, що "пташкова коаліція відбулася".
"Я можу це вже стверджувати, тому що офіційно Нідерланди й Данія підтвердили своє лідерство і готовність із зобов'язаннями організувати й забезпечити навчання наших пілотів, наших інженерів, наших техніків для опанування літаків F-16. Сполучені Штати це підтримують офіційно", - сказав міністр.
За його словами, окрім Данії та Нідерландів, інші країни оголосили про свою готовність приєднатись до коаліції у той чи інший спосіб - хто грошима, хто обладнанням.
Згідно з планами, до Вільнюського саміту НАТО у липні має бути підготовлена і затверджена програма цих навчань.
Очікується, що в одній із європейських країн (імовірно, це буде Данія) спеціально для навчань буде створено тренувальний центр, обладнаний симуляторами та необхідним обладнанням. Паралельно будуть проходити курси англійської мови для пілотів та інженерів.
Щодо терміну початку навчань, Резніков не відкидає, що вони можуть стартувати до кінця липня.
"У липні будемо мати цю програму, в липні будемо знати місце. Не бачу причин до кінця липня не розпочати", - сказав міністр, підкресливши, що команди для навчань уже відібрані
Водночас Резніков не очікує, що союзники зроблять оголошення про постачання безпосередньо винищувачів до Вільнюського саміту.
"Не очікуйте до саміту оголошення про літаки. До саміту буде оголошення про факт старту в конкретному місці навчань і їх учасників", - сказав міністр.
Раніше Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов'язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Конгресі США представили законопроєкт про передачу конфіскованих активів РФ Україні
|Данія навчатиме українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі
|Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Болгарія хоче допомогти Україні артилерійськими снарядами в межах плану ЄС
|Резніков розкрив деталі домовленостей навчань українських пілотів та інженерів на F-16
|Чотири втрачені роки. Кого покарає Зеленський за поганий закон про олігархів
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів