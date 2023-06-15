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Мінцифри починає підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА, відкриває нові категорії
18:45 15.06.2023 |
У рамках проєкту "Армія дронів" Мінцифри починає підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА, відкриває нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери.
Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьоодні ми оголошуємо новий етап, нові 10 тисяч пілотів, нова наша ціль. Сподіваюсь, що ми за найближчі пів року зможемо її досягнути - тобто удвічі швидше, ніж ми досягали минулий етап", - сказав Федоров під час презентації.
За його словами, на першому етапі навчили 10 тисяч операторів дронів - пілоти проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті.
"У чому інноваційність другого етапу? Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії - FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV - швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів.
Літаки-бомбери на кшталт української "Лелеки" і польського FlyEye також демонструють чудові результати - знищують окупантів на всіх ділянках фронту", - написав міністр.
"Якщо до цього ми здебільшого навчали на коптерах розвідувального класу і сплачували кілька тисяч гривень за кожного пілота, то тепер ми збільшуємо у два рази плату за ці типи коптерів кожній школі. І відкриваємо нові категорії, які будемо фінансувати - тепер ми будемо сплчувати гроші у розмірі 8 тис грн за кожного пілота FPV-дронів. Тобто боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а Армія дронів оплатить його навчання", - розповів він під час презентації.
У рамках цього етапу планують навчити 7 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel, а також - 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.
"Наступна категорія, яку ми відкриваємо, - це пілоти БПЛА літакового типу, і розвідувальні, і бомбери. І тут ми готові сплачувати грант 10 тисяч грн за кожного пілота, якого школи зможуть навчити", - пояснив Федоров.
За його словами, не використовують держкоштів - залучаються приватні донори.
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