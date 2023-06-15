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АНАЛІТИКА

Канада наступного тижня доставить в Україну партію бронеавтомобілів Senator

 

Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. 18 з них планується доставити і передати ЗСУ вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд.

"Міністр Ананд підтвердила непохитну підтримку України з боку Канади й особливо відзначила останній транш військової допомоги Канади", - йдеться у повідомленні.

Вона представила оновлену інформацію про виконання зобов'язань Канади перед Україною:

* Усі 200 броньованих машин Senator, оголошені Канадою в січні, виготовлені, 116 машин уже поставлено, і ще 18 буде доставлено наступного тижня;

* 6750 автоматів, 1,1 млн патронів калібру 7,62 мм, 250 000 патронів калібру 5,56 мм і 70 000 снайперських патронів також будуть доставлені найближчими днями.

Також Канада робитиме свій внесок у центр технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі, сприятиме багатонаціональним зусиллям з навчання пілотів, а також обслуговування та підтримки українських F-16, використовуючи канадський досвід у цих галузях.

"Канада високо оцінює хоробрість і силу українців, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - додала міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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