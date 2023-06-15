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Данія й Нідерланди вже замовили додаткові 14 танків Leopard 2 для України - ЗМІ
18:31 15.06.2023 |
Україна отримає ще чотирнадцять бойових танків Leopard 2 від своїх західних партнерів після того, як їхню закупівлю профінансували Данія й Нідерланди.
Про це газеті Handelsblatt cтало відомо із джерел у НАТО, повідомляє "Європейська правда".
За даними джерел, контракти на постачання Україні додаткових Leopard 2 вже підписані з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, причому обидві країни віддали "тризначну суму". Також долучився уряд ФРН, який має схвалити експорт військової техніки.
Перші бойові танки Leopard 2 мають надійти до Збройних Сил України в січні 2024 року, а загалом контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.
Про плани надати Україні додаткові бойові танки міністри Данії та Нідерландів оголосили ще у квітні.
Усього Україна, за відкритими даними, отримала понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.
Раніше, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив надати більше танків німецького виробництва.
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