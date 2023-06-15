Швейцарія має намір продати Німеччині частину Leopard, які модернізують для України, - ЗМІ

Швейцарія має намір продати частину своїх списаних танків Leopard назад до Німеччини. Там їх модернізують і потім відправлять в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Швейцарський парламент більшістю голосів висловився за зняття з озброєння танків Leopard - необхідну умову для їх постачання до Німеччини.

Однак друга палата парламенту ще має проголосувати з цього питання. Після цього остаточне слово буде за урядом. Він уже висловив своє схвалення.

Зокрема, Швейцарія має намір продати 25 зі своїх 96 танків Leopard.