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АНАЛІТИКА

Швейцарія має намір продати Німеччині частину Leopard, які модернізують для України, - ЗМІ

 

Швейцарія має намір продати частину своїх списаних танків Leopard назад до Німеччини. Там їх модернізують і потім відправлять в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Швейцарський парламент більшістю голосів висловився за зняття з озброєння танків Leopard - необхідну умову для їх постачання до Німеччини.

Однак друга палата парламенту ще має проголосувати з цього питання. Після цього остаточне слово буде за урядом. Він уже висловив своє схвалення.

Зокрема, Швейцарія має намір продати 25 зі своїх 96 танків Leopard.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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