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АНАЛІТИКА

Швеція поставить в Україну 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської греблі

 

Шведське агентство з надзвичайних ситуацій (Swedish Civil Contingencies Agency; MSB) відправить в Україну 250 міношукачів для розмінування на територіях, затоплених унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляється у пресрелізі міноборони Швеції.

"Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування української критичної цивільної інфраструктури", - зазначено в повідомленні.

"Швеція й надалі надаватиме рішучу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, і ми продовжимо чинити тиск на Росію", - процитували у відомстві міністра цивільної оборони Королівства Швеції Карла-Оскара Боліна.

Зазначається, що обладнання призначене для розмінування цивільних об'єктів.

"Вартість пропозиції становить 15 мільйонів шведських крон ($1,7 млн - ІФ-У). Очікується, що обладнання буде доставлено найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

За словами Карла-Оскара Боліна, "міни, розкидані після вибуху Каховської греблі, становлять серйозну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення в цьому районі. Шведська гуманітарна поставка 250 шукачів мін допоможе прискорити важливі роботи з розмінування".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

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