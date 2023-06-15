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АНАЛІТИКА

«Копнемо глибше» у посиленні ППО. Остін озвучив ключові теми «Рамштайну»

 

Під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники обговорять питання посилення ППО України. Також партнери порушать питання забезпечення ЗСУ необхідним під час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вступне слово глави Пентагона Ллойда Остіна перед засіданням "Рамштайну".

"Зараз розпочався військовий марафон на території України. І тому ми сьогодні розглядатимемо найнагальніші потреби, які висуває Україна. Також ми будемо націлюватися на довгострокову перспективу та на довготривалий мир для України, яка живе поруч з таким сусідом", - заявив Остін.

За його словами, сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.

"І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів і ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, аби Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО", - розповів Остін.

Він зауважив, що союзники також будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.

"Наші колеги також розробляють подальші плани навчання українських військових, аби вони були стабільними та безперебійними", - додав глава Пентагону.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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