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АНАЛІТИКА

Японія веде переговори про поставки снарядів для України, - WSJ

 

Японія веде переговори про поставки артилерійських снарядів до Сполучених Штатів, щоб поповнити запаси для контрнаступу Збройних сил України. На сьогодні Японія надала Україні лише нелетальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall St Journal.

За даними видання, Токіо розглядає можливість поставок артилерійських снарядів для 155-мм гармат відповідно до угоди 2016 року, яка дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього альянсу в галузі безпеки.

Раніше цього місяця міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою. Після зустрічі Остін похвалив Японію за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні, і сказав, що додаткова допомога вітатиметься.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія
 

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