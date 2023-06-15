ЗМІ: США хочуть до кінця літа закінчити навчання українських військових на танках Abrams

У Пентагоні розраховують, що українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на неназваного представника американського оборонного відомства, пише "Європейська правда".

У матеріалі йдеться, що закінчення навчань приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams Україні від США.

Наразі українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, а обіцяні Abrams перебувають на ремонті.

За словами двох високопосадовців Сухопутних військ США в Європі і Африці, зараз 200 українців проходять третій тиждень навчань з 12-тижневого плану підготовки.

Наразі вони відпрацьовують індивідуальні навички, а потім перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів, кульмінацією яких стануть навчання на рівні батальйону.

Один з американських офіцерів розповів, що США спостерігають за початком контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з підготовлених у Штатах бригад.

За його словами, США звертають увагу на те, які зміни можуть бути внесені до програми підготовки в майбутньому.

Нагадамо, адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.