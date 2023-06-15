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АНАЛІТИКА

Швеція передає 250 міношукачів Україні після підриву Каховської ГЕС

 

Шведське агентство з надзвичайних ситуацій у середу запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції, й Україна прийняла цю пропозицію.

Про це повідомила пресслужба шведського уряду, пише "Європейська правда".

Обладнання, яке Україна отримає від Швеції, призначене для цивільного розмінування та має допомогти убезпечити райони, що постраждали від затоплення після підриву дамби, в результаті чого вода змила й перенесла в невідоме місце наземні міни та нерозірвані боєприпаси.

Вартість міношукачів становить 15 мільйонів шведських крон (1,3 мільйона євро), очікується, що їх доставлять в Україну найближчим часом.

"Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування критично важливої цивільної інфраструктури України", - заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

"Швеція продовжуватиме нашу рішучу підтримку України так довго, як це буде потрібно, і ми продовжуватимемо чинити тиск на Росію", - додав він.

Також, за словами шведського міністра, країна відправить до України місію у складі 250 саперів для прискорення робіт із розмінування.

У Європейській комісії у вівторок повідомили, що на цей час в Україну надійшла допомога вже 14 країн-членів ЄС для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС - йдеться про 76 човнів, понад 300 помп, 160 тисяч предметів для облаштування прихистку.
Ключові теги: Швеція
 

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