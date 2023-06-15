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АНАЛІТИКА

Нідерланди, Ісландія та Латвія виділили близько EUR65 млн грантів у фонд URTF Світового банку для України

 

Уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів внесли нові грантові внески до Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF) Світового банку, йдеться в повідомленні банку в середу.

"Завдяки внеску Ісландії в розмірі 500 мільйонів ісландських крон ($3,6 млн), Латвії - EUR2 млн, Нідерландів - EUR60 млн, фінансування URTF сягнуло понад $920 млн", - наголошується в релізі банку.

СБ уточнив, що Латвія є новим донором, який долучився до URTF, а Нідерланди та Ісландія вже раніше робили свої внески - відповідно $95 млн і $3 млн, що відзначає зростаючу прихильність партнерів до відновлення України.

"Поточні потреби України та її потреби для відновлення - величезні. Ці щедрі внески дадуть змогу уряду України відремонтувати життєво важливу енергетичну інфраструктуру, дороги, мости, житло, школи, а також допоможуть українцям відбудувати своє життя", - прокоментував виділення коштів регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

URTF - багатосторонній донорський фонд, що підтримує екстрені операції Світового банку в Україні в ключових галузях, зокрема, транспорт, охорона здоров'я та енергетика.

Декілька проєктів в Україні вже скористалися коштами URTF, зокрема, "Проєкт з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими", проєкт "Відновлення основної логістичної інфраструктури та підключення до мережі" (RELINC) та проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL).

Згідно з інформацією на сайті СБ, найбільшим донором URTF є Японія - $417 млн. Крім того, $100 млн надала Норвегія, $86 млн - Канада, $58 млн - Швейцарія, $21 млн - Австрія, $14 млн - Швеція і $5 млн - Литва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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